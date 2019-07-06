شكرا لقرائتكم خبر عن ماني: سأتوقف عن تسديد ركلات الجزاء! والان مع التفاصيل
اعتذر نجم منتخب السنغال ساديو ماني، لجماهير بلاده عقب إهدار ركلة جزاء أمام أوغندا في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا.
وقال ماني في تصريحات صحافية عقب اللقاء: "لن أكون أنانياً، سأتوقف عن تسديد ركلات الجزاء بعدما أهدرت مرتين حتى الآن في البطولة".
وأضاف: "منتخب بلادي يأتي أولاً، وسأمنح الفرصة لزميل آخر لتسديد ركلات جزاء إذا حصلنا عليها مستقبلاً".
وأهدر ماني ركلتين حتى الآن في البطولة أمام كينيا وأوغندا رغم تصدره قائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف حتى الآن.
ويستعد منتخب السنغال لمواجهة بنين يوم 10 يوليو (تموز) الجاري في دور الثمانية بإستاد القاهرة.
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