شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو يرد على برشلونة باستدعاء غريزمان لمعسكر الفريق والان مع التفاصيل

أبدى نادي أتلتيكو مدريد انزعاجه من تصريحات رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، بشأن وجود مفاوضات لضم المهاجم أنطوان غريزمان، ولذا قام باستدعاء اللاعب الفرنسي للانضمام لـ"الروخيبلانكوس" الأحد المقبل، لبدء التحضيرات للموسم الجديد.

ورد الأتلتي الذي يرأسه إنريكي سيريزو خلال بيان رسمي على التصريحات التي أطلقها بارتوميو، الذي أكد أنه كان هناك اجتماع بين المدير التنفيذي لأتلتيكو ميغيل أنخيل خيل مارين ومدير البرسا أوسكار جراو للتفاوض حول ضم المهاجم الفرنسي.

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ورداً على هذا الأمر، أكد الأتلتي أن غريزمان تواصل مع ميغيل أنخيل خيل ودييغو سيميوني وأندريا بيرتا في 14 مايو (أيار) الماضي، وأخبرهم أنه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم.

وأضاف البيان أن أتلتيكو مدريد كان على علم بالاتفاق الذي تم بين اللاعب وبرشلونة في مارس (آذار) الماضي، قبل أيام قليلة من مباراة إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام يوفنتوس الإيطالي، كما أوضح البيان أن المفاوضات كانت قد بدأت منذ منتصف فبراير (شباط).

واعترف "الروخيبلانكوس" بالاجتماع الذي عقد أمس الجمعة، بين ميغيل أنخيل وأوسكار جراو بناء على طلب من النادي الكاتالوني، والذي أكد فيه جراو رغبة البرسا في دفع قيمة الشرط الجزائي، الذي انخفض من 200 إلى 120 مليون يورو، على دفعات.