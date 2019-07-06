شكرا لقرائتكم خبر عن زياش يخرج من سباق أفضل لاعب أفريقي.. وماني يتقدم والان مع التفاصيل

شهد اليوم الأول من مباريات دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، إثارة كبيرة، ولم يخلو من المفاجأت المدوية، ليؤكد عدم خضوع البطولة القارية للتوقعات المسبقة.

وودع منتخب المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 في مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما خسر أمام منتخب بنين بركلات الترجيح 1-4، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وأهدر "أسود الأطلس" فرصة سهلة للتأهل إلى دور الثمانية، بعدما أوقعته مباريات دور الـ16، في مواجهة تعد الأسهل مقارنة بمواجهات المنتخبات العربية الأخرى، إذ كان المنتخب المغربي مرشحاً فوق العادة لتخطي "السناجب" بسهولة إلى ربع النهائي.

وتلقى منتخب المغرب صدمة في الشوط الثاني بدخول مرماه الهدف الأول من المنتخب البنيني، ولكن "أسود الأطلس" أدرك التعادل سريعاً، قبل أن يهدر نجمه حكيم زياش فرصة حسم اللقاء، بإضاعته ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

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ورغم إكمال المنتخب البنيني الشوطين الإضافيين بعشرة لاعبين، ولكن منتخب المغرب أهدر جميع الفرص السهلة التي سنحت له وبالتحديد لحكيم زياش في الدقيقة 117، ليصل الفريقين إلى ركلات الترجيح، التي حسمها "السناجب" لمصلحته.

وبات لاعب أياكس الهولندي، حكيم زياش، خارج سباق جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا، بعدما أهدر المكاسب التي حققها مع الفريق الهولندي، بالتأهل معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفتح الطريق أمام الثلاثي، المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو ماني للمنافسة على اللقب.

من جهته واصل منتخب السنغال تقدمه كأبرز المرشحين للفوز بلقب كأس أفريقيا، بعد فوزه الصعب على أوغندا 1-0، عن طريق نجمه ساديو ماني، ليتأهل "أسود التيرانغا" لمواجهة بنين في ربع النهائي.

وتصدر نجم ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني قائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف، وحافظ على حظوظه في المنافسة على لقب أفضل لاعب في القارة، رغم إهداره ركلة جزاء في الشوط الثاني، وهي الركلة الثانية التي يهدرها في البطولة.

ورغم المفاجأة التي حققها منتخب بنين، ولكن سيكون الطريق مفتوح أمام السنغال للوصول إلى نصف النهائي، خاصة أن مواجهة "السناجب" ستكون أخف وطأة من اللعب أمام المنتخب المغربي.