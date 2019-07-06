شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل

يواجه منتخب مصر نظيره جنوب إفريقيا، فى التاسعة مساء اليوم السبت، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.

ومن المتوقع أن يبدأ المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر المباراة بالتشكيل الأساسي الذي لعب به خلال دور المجموعات.

ويتكون التشكيل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

Advertisements

خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي

خط الوسط: محمد النني - طارق حامد

خط الوسط الهجومي: محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - محمد صلاح

الهجوم: مروان محسن

وتأهل منتخب مصر لدور الـ 16 محققا العلامة الكاملة بعد تحقيق ٣ انتصارات، وعدم استقبال أي هدف، وهو ما لم يتحقق من قبل في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل.