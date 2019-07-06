شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية ينفي اهتمامه بالتعاقد مع نجم البرازيل والان مع التفاصيل

نفي مسؤلو فريق إشبيلية الإسباني اهتمامهم بالحصول على خدمات الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، بحسب أوليه عربية، اليوم الخميس: "إشبيلية يستبعد توقيع داني ألفيس، إنه يريد المنافسة في أنواع أخرى من البطولات.

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