شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعيد "أحفاد الإنكا" ذكريات 2016 أمام البرازيل؟ والان مع التفاصيل

جاء تأهل منتخب بيرو إلى نهائي كوبا أمريكا 2019، بمثابة المفاجأة المدوية، بعدما أطاح الفريق، بمنتخب تشيلي في نصف النهائي بنتيجة كبيرة بلغت 3-0.

وسلكت بيرو طريقاً صعباً حتى وصلت إلى النهائي، بعدما تخطت دور المجموعات بصعوبة بالغة عن طريق احتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى بحصولها على 4 نقاط جمعتها من التعادل مع فنزويلا والفوز على بوليفيا والخسارة أمام البرازيل.

ويأتي ظهور "أحفاد الإنكا" للمرة الأولى في نهائي كوبا أمريكا منذ 44 عاماً، وبالتحديد منذ فوزها بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخها في نسخة 1975 عندما فازت على كولومبيا في النهائي، بينما كان اللقب التاريخي الأول في 1939 عندما كانت تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد.

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وستكون مهمة منتخب بيرو في نهائي نسخة 2019 صعبة للغاية، ويبدو أن الفريق يحتاج إلى معجزة لحصد اللقب، خاصة أنه سيواجه صاحب الأرض والضيافة، منتخب البرازيل، الذي سيخوض اللقاء وسط أرضه وجمهوره، وسيكون من الصعب أن يتنازل عن اللقب، بعد خيبة الأمل التي جناها عشاق "السيليساو" في كأس العالم 2014 بالخروج من نصف النهائي بنتيجة مذلة أمام ألمانيا 1-7.

وما يزيد من صعوبة المباراة على منتخب بيرو أنه خسر أمام البرازيل نفسها في دور المجموعات 0-5، في مباراة من جانب واحد، ما يجعل الأفضلية المعنوية لمصلحة "السامبا" في لقاء النهائي من جميع الجوانبز

ويأمل "أحفاد الإنكا" أن يكرر إنجاز 2016، عندما فازت بيرو على البرازيل في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 1-0، وهو من الانتصارات النادرة لمنتخب بيرو، الذي طوال تاريخه لم يحقق الفوز على "السيليساو" سوى 3 مرات، في كوبا أمريكا 1953 بنتيجة 1-0، وكوبا أمريكا 1975 وفازت بيرو 3-1، قبل أن تكمل مشوارها نحو اللقب، وأخيراً في كوبا أمريكا 2016 بنتيجة 1-0.

وتراهن بيرو على الأداء التصاعدي للفريق في النسخة الحالية من كوبا أمريكا، تفوق الفريق على البطل التاريخي للبطولة القارية، منتخب أوروغواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، قبل أن يطيح المرشح الأبرز وحامل اللقب في آخر نسختين 2015 و2016، منتخب تشيلي من نصف النهائي بفوز كبير بلغ 3-0.