شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت والان مع التفاصيل
تلتقي نيجيريا مع الكاميرون ومصر مع جنوب أفريقيا في دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بينما تلعب الأرجنتين مع تشيلي على المركز الثالث في كوبا أمريكا.
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم السبت 6 يوليو (تموز):
كأس أفريقيا 2019 (دور الـ 16)
20:00 نيجيريا × الكاميرون
23:00 مصر × جنوب أفريقيا
كوبا أمريكا 2019 (المركز الثالث)
23:00 الأرجنتين × تشيلي
كأس العالم للسيدات 2019 (المركز الثالث)
19:00
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