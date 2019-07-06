الصحف المغربية تتحسر على الخروج المبكر من أمم أفريقيا

غمرت صدمة الخروج المبكر للمنتخب المغربي من كأس الأمم الأفريقية "كان 2019"، المقامة حالياً في مصر حتى 19 يوليو (تموز) الجاري، على يد منافسه بنين، الصحف والمواقع المغربية، اليوم السبت.

وفجر منتخب "السناجب" مفاجأة مدوية بإقصاء المغرب المرشح الأبرز للتويج باللقب بعد الفوز عليه بركلات الترجيح (4-1)، بعد الاحتكام إلى ركلات الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل 1-1.

وعلقت صحيفة المنتخب المغربية على خروج أسود الأطلس "وتتواصل لعنة الإقصاء"، إذ أشارت الصحيفة إلى المستوى الهزيل الذي ظهر به منتخب المغرب، وأنه سيناريو مكرر من أداء الفريق أمام ناميبيا وجنوب أفريقيا بدور المجموعات.

وعنونت صحيفة البرلمان على الخروج المفاجئ للمغاربة قائلة: "بعشرة لاعبين بنين تطيح بالأسود"، مشيرة إلى طرد خالد أدينون لاعب منتخب بنين في الدقيقة 97، وعلى الرغم من التفوق العددي فشلت المغرب عبور ثمن نهائي البطولة.

وصحيفة إكسبرس هي الأخرى علقت على الخروج القاسي للمغرب: "رحلة أسود الأطلس تتوقف عند دور الثمن"، مشيرة إلى أن منتخب الأسود تلقى صدمة كبيرة.

Advertisements

وقال موقع le 360: "السناجب تخرس زئير الأسود وتبعدهم عن الكان"، مؤكداً أن بنين وجهت الضربة القاضية للمغاربة بعد إقصائهم من البطولة.

وحسرة الخروج المبكرة جعلت موقع الآن الرياضي يقول إن بنين " أنهت مغامرة المغاربة بكأس الأمم الأفريقية".

أما موقع هسبرس فحمّل ركلات الجزاء سبب خروج "أسود الأطلس" من كأس الأمم حيث قال: "ركلات الجزاء تنهي حلم المغاربة في مواصلة المشوار".

وأبرز موقع رياضة 24 مرارة الخروج على صفحة الموقع الأولى حيث عنون: "الأسود خارج الكان بعد الهزيمة من السناجب".