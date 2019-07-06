برشلونة يرفض 3 عروض لسيميدو

رفضت إدارة برشلونة 3 عروض للاعب البرتغالي،نيلسون سيميدو، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لتقرير صحفي كتالوني.

فقد ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم السبت، أن أوسكار جراو المدير التنفيذي لبرشلونة، التقى الخميس الماضي مع ميجيل جيل مارين، نظيره في أتلتيكو مدريد، حيث تم طرح فكرة التعاقد مع سيميدو خلال الاجتماع، لكن إدارة البارسا أكدت أنه غير قابل للبيع.

وكان خورخي مينديز، وكيل أعمال سيميدو، قد سافر إلى برشلونة قبل أسابيع لمناقشة فكرة رحيله، إلا أن الإدارة أكدت رفضها لذلك، حيث تعتبر البرتغالي لاعبا إستراتيجيا مهما لمستقبل الفريق، الذي يرتبط بعقد معه حتى صيف 2022.

كما أن صعوبة ضم ظهير أيمن مميز، في سوق الانتقالات الحالية، تمنع البلوجرانا من التفريط في سيميدو، وأي نادٍ يريده عليه دفع 100 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده، بحسب "موندو ديبورتيفو"، التي أفادت بأن برشلونة رفض مؤخرًا عرضين أيضًا من البريميرليج، للظفر بخدمات سيميدو.