ليفربول يتصدر سباق التعاقد مع جوهرة أفريقية

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، أن نادي ليفربول يتصدر سباق التعاقد مع أحد اللاعبين الأفارقة خلال الميركاتو الصيفي.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ليفربول وضع نيكولاس بيبي، نجم ليل، ضمن أولوياته لدعم الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت إلى أن ليفربول ينافس مانشستر يونايتد وآرسنال، على صفقة بيبي، لكنه يتصدر السباق الآن نحو ضم نجم ليل.
وقال جيرارد لوبيز، رئيس ليل، إنه لا توجد مفاوضات مع ليفربول، ولكن النادي الإنجليزي يجري اتصالات حاليًا مع اللاعب.
ويعد بيبي، من أبرز اكتشافات الدوري الفرنسي في الموسم المنصرم، حيث حل وصيفًا لقائمة هدافي المسابقة برصيد 22 هدفًا، خلف كيليان مبابي صاحب الصدارة برصيد 33 هدفًا.
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