تقارير: ليستر يهزم مانشستر يونايتد وتوتنهام في صفقة تيليمانس

كشفت عدة تقارير صحفية إنجليزية، عن تفوق نادي ليستر سيتي في حسم صفقة التعاقد مع البلجيكي يوري تيليمانس لاعب فريق موناكو الفرنسي.

وأفادت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن نادي ليستر سيتي قدّم عرضًا لإدارة نادي الإمارة الفرنسي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

عرض نادي ليستر تفوق على الثنائي مانشستر يونايتد وتوتنهام والذي يسعيان أيضًا للحصول على خدمات صاحب الـ22 عامًا.

واستطاع تيليمانس منذ قدومه إلى ليستر في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة أن يقدم مستوى لافتًا حيث شارك في 13 مع الثعالب ليساهم بـ8 أهداف بعدما سجل (5 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة).

وانتقل تيليمانس صاحب الأصول الكونغولية إلى صفوف موناكو في صيف موسم (2017 -2018) ليشارك في 65 مباراة إلا أن فترة تواجده مع فريق الإمارة لم تكن بالمتوقعة حيث ساهم صانع الألعاب البلجيكي بتسعة أهداف فقط بتسجيله ستة أهداف وصناعة ثلاث تمريرات حاسمة.