كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، عن خطوة مفاجئة من نادي يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس يسعى للحصول على خدمات البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي.
ووصف الموقع الإيطالي تحرك يوفنتوس بأنه "مناورة مثيرة للقلق"، لعرقلة خطط فريق المدرب أنطونيو كونتي.
وأشار إلى أنه في حالة استمرار فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، بالصفقة فسيكون الهدف الرئيسي للسيدة العجوز هو إضعاف المنافس في الميركاتو.
ويستهدف كونتي أن يكون لوكاكو هو المهاجم الرئيسي لإنتر ميلان خلال الموسم المقبل بدلًا من الأرجنتيني ماورو إيكاردي.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يتحرك لإفساد خطط أنطونيو كونتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.