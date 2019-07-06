أتلتيكو مدريد يحرم برشلونة من وصول نيمار

أصبح نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عقبة كبيرة في طريق برشلونة لضم اللاعب البرازيلي نيمار في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب نيمار في الرحيل عن ملعب بارك دي برينس والعودة لفريق برشلونة في الصيف وهو ما أكده جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني.

وتشير التقارير الصحافية أن برشلونة اجتمع مع أتلتيكو مدريد من أجل تقسيط صفقة وصول الفرنسي أنتوان غريزمان للنادي مع دفع 126 مليون يورو لضم اللاعب بدلا من 120 مليون يورو وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل إدارة الروخي بلانكوس في الوقت الحالي.

ويأمل برشلونة في تقسيط مبلغ وصول غريزمان للنادي من أجل ان يساهم بقوة في التعاقد مع نيمار في الصيف الحالي بينما يرغب أتلتيكو مدريد في ضم نيلسون سيميدو من صفوف الفريق الكتالوني هذا الصيف.

ويرفض المدرب ارنيستو فالفيردي فكرة رحيل سيميدو مهما كانت الاغراءات المالية المقدمة من أجل رحيل اللاعب مما دفع بارتوميو ليؤكد أن اللاعب غير قابل للمس في الصيف الحالي.