استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة جنوب أفريقيا. ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي، مباراة مصر وجنوب أفريقيا في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019. وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب مصر على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: أحمد المحمدي – محمود علاء – أحمد حجازي – أيمن أشرف. خط الوسط: محمد النني – طارق حامد – عبدالله السعيد. خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – مروان محسن – محمد صلاح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل مصر المتوقع لمباراة جنوب أفريقيا بكأس الأمم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.