ريال مدريد يضم بطل العالم

انضم الفرنسي غريغوري دوبون للجهاز الفني لريال مدريد بشغله منصب المعد البدني الجديد لـ"الميرينغي"، وفقاً لما أعلنه النادي "الملكي" اليوم السبت، في بيان رسمي. ويخلف دوبون الإيطالي أنطونيو بينتوس في منصب المعد البدني. وفي البيان، توجه ريال مدريد بالشكر لبينتوس على "العمل المثالي والتزامه خلال المواسم التي قضاها مع الريال وتمنى له التوفيق في مرحلته الجديدة مع إنتر ميلان".

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