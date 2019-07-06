السنغال تضرب موعداً مع بنين في دور الثمانية بأمم أفريقيا

تأهل المنتخب السنغالي إلى دور الثمانية بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، الجمعة، بفوزه على نظيره الأوغندي 1-0، في دور الستة عشر للمسابقة.
وسجل ساديو ماني هدف السنغال الوحيد في الدقيقة 15، قبل أن يهدر ركلة جزاء في الدقيقة 58.
وسيواجه المنتخب السنغالي في دور الثمانية، نظيره البنيني الذي فاز بدوره على المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وصعد المنتخب السنغالي إلى دور الستة عشر بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، خلف المنتخب الجزائري صاحب الصدارة برصيد تسع نقاط، فيما صعد المنتخب الأوغندي بعد أن احتل وصافة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط خلف منتخب مصر المتصدر برصيد تسع نقاط.
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