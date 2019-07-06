بورتو البرتغالي يضم ناكاجيما من الدحيل القطري

قال الدحيل وصيف بطل دوري نجوم قطر لكرة القدم إن الياباني شويا ناكاجيما سينضم إلى بورتو البرتغالي بدءا من الموسم المقبل.

وأشار الدحيل في موقعه الرسمي في الإنترنت إلى أن تألق اللاعب مع منتخب بلاده في كأس كوبا أمريكا كان سببا في رغبة بورتو في ضم اللاعب.

وشارك ناكاجيما في ثلاث مباريات مع اليابان في البطولة وأحرز هدفا واحدا في التعادل 1-1 مع الإكوادور.

وانضم ناكاجيما إلى الدحيل في فبراير قادما من بورتيمونينسي البرتغالي وقاده للفوز بكأس أمير قطر بعد الانتصار على السد بطل الدوري في النهائي.

وقال بورتو في موقعه الرسمي إن اللاعب البالغ عمره 24 عاما وقع عقدا لمدة خمسة مواسم.