شكرا لقرائتكم شاهد نجوم الأهلي قبل السفر لمعسكر اسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يخوض النادي الأهلي معسكر إعداد خارجي في أسبانيا لمدة 12 يوماً يستعد خلالها الأحمر لمباراتي المقاولون والزمالك في ختام بطولة الدوري.

ونشر عمرو السولية لاعب وسط الفريق صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، جمعته بلاعبي القلعة الحمراء في مطار القاهرة الدولي استعداداً للسفر إلى أسبانيا للدخول في معسكر إعداد. Advertisements



وضم لاسارتي 34 لاعباً لمعسكر الاهلي في أسبانيا وهم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.

فيما يغيب عن المعسكر كل من شريف إكرامي، سعد سمير، كريم نيدفيد، ومحمد محمود للإصابة، فيما يغيب الرباعي محمد الشناوى ومروان محسن وأيمن أشرف ووليد سليمان لتواجدهم مع المنتخب الوطنى الأول فى بطولة أمم أفريقيا.