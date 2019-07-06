شكرا لقرائتكم صالح جمعة ينشر صورة تجمعه بظهيرى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى على نشر صورة عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، جمعته بمحمد هانى ظهير أيمن القلعة الحمراء، وحسين السيد ظهير أيسر الفريق الأحمر فى مطار القاهرة الدولى استعداداً للسفر إلى إسبانيا.

ويخوض النادى الأهلى معسكر إعداد خارجى فى إسبانيا لمدة 12 يوماً يستعد خلالها الأحمر لمباراتى المقاولون والزمالك فى ختام بطولة الدورى.

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وضم لاسارتى 34 لاعباً لمعسكر الأهلى فى إسبانيا وهم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.

فيما يغيب عن المعسكر كل من شريف إكرامى، سعد سمير، كريم نيدفيد، ومحمد محمود للإصابة، فيما يغيب الرباعى محمد الشناوى ومروان محسن وأيمن أشرف ووليد سليمان لتواجدهم مع المنتخب الوطنى الأول فى بطولة أمم أفريقيا.