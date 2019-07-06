شكرا لقرائتكم محمد عواد يحتفل بعيد ميلاده الـ29... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر محمد عواد حارس مرمى النادى الإسماعيلى عبر حسابه الشخصى صورة احتفالا بعيد ميلاده رقم 29 بتورتة عبر إنستجرام لاسيما أنه من مواليد 6 يوليو 1992، وكان محمد عواد للإسماعيلى قد عاد بعد انتهاء فترة إعارته لنادى الوحدة السعودى فى الموسم الماضى، وشارك عواد مع النادى السعودى فى 30 مباراة بواقع 27 مباراة فى الدورى السعودى و3 مباريات فى كأس الملك، استقبل خلالها 38 هدفًا وحافظ على شباكه فى 8 أهداف.
وانقطع اللاعب عن مران الإسماعيلى فى الأيام الأخيرة بسبب رغبته فى اللعب للزمالك، أما عن مشاركاته مع الإسماعيلى فحرس مرمى الدراويش فى 115 مباراة، استقبل خلالها 96 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى 49 مباراة.
انتقل عواد من الإسماعيلى إلى المصرى على سبيل الإعارة موسم 2015، شهدت مشاركته مع الفريق البورسعيدى فى 23 مباراة استقبل خلالهم 20 هدفًا وحافظ على شباكه فى 11 مباراة.
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