شكرا لقرائتكم أول تعليق لرمضان صبحي بعد تجديد إعارته للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد الانجليزي المعار إلى النادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام وعلق عليها : أهلاوي.
وأعلنت ادارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.
وكان خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا قبل قليل، وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد.
جاء ذلك بعدما كلف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه، وبالفعل غادر مرتجي وبصحبته نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد بالتنسيق مع محمود الخطيب الذي كان على تواصل دائم معه.
يأتي هذا في إطار الخطة المتكاملة من جانب محمود الخطيب المفوض بشئون الكرة، ولجنة التخطيط، لدعم صفوف فريق الكرة في الموسم القادم لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو القاري.
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