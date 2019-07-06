مباريات اليوم الدور 16 كأس أمم أفريقيا 2019 “مصر وجنوب أفريقيا” ومتابعة نتيجة مباريات...

يبحث العالم عن أخبار بطولة الامم الافريقية 2019 بنسختها 32 داخل جمهورية مصر العربية، حيث وصلت البطولة للدور الستة عشر، بمشاركة 4 منتخبات عربية في هذا الدور (مصر- المغرب- الجزائر- تونس)، ولكن بمتابعة نتيجة مباريات اليوم الدور 16 كأس أمم أفريقيا 2019 التي بدأت امس الجمعة 5 يوليو 2019، فقد وعد البطولة منتخب المغرب بعد خسارته أمس من منتخب بنين بركلات الترجيح.

مباريات اليوم الدور 16 كأس أمم أفريقيا 2019

ومن خلال متابعة أخبار الدور ال 16 في البطولة الافريقية، فقد وعد كذلك منتخب أوغندا البطولة أمس في مباراته مع منتخب السنغال، حيث انتهت المباراة بفوز السنغال بهدف نظيف على منتخب أوغندا، وسيتم لقاء منتخبي بنين والسنغال في الدور الثمانية يوم 10 يوليو 2019 المقبل، ونقدم لكم مباريات الدور 16 اليوم السبت 6 يوليو 2019، والتي ينتهي هذا الدور يوم الاثنين المقبل 8 يوليو 2019.

مباريات الدور ال 16

من خلال توتال 32 في مصر، وضع الكاف جدول مباريات الدور الستة عشر ، وكذلك جدول مباريات الدور الربع نهائي للمنتخبات الصاعدة للدور الثمانية، ويتم تحديده عقب انتهاء المباريات يوميا، وهذا بيان جدول مباريات دور الستة عشر في بطولة كاس الامم الافريقية، ونتائج مباريات المنتخبات بالدور الستة عشر

اليوم المنتخبات موعد المباراة الاستاد النتيجة الجمعة 5-7-2019 المغرب× بنين 6:00 مساءً استاد السلام (4- 1) لبنين ركلات ترجيح الجمعة 5-7-2019 أوغندا× السنغال 9:00 مساءً استاد القاهرة الدولي (1- 0|) السنغال السبت 6-7-2019 نيجيريا× الكاميرون 6:00 مساءً استاد الإسكندرية السبت 6-7-2019 مصر× جنوب أفريقيا 9:00 مساءً استاد القاهرة الدولي الأحد 7-7-2019 مدغشقر × الكونغو الديمقراطية 6:00 مساءً استاد الإسكندرية الأحد 7-7-2019 الجزائر × غينيا 9:00 مساءً استاد الدفاع الجوى الاثنين 8-7-2019 مالى × كوت ديفوار 6:00 مساءً استاد السويس الجديد الاثنين 8-7-2019 غانا × تونس 9:00 مساءً استاد الإسماعيلية

مباريات اليوم السبت 6 يوليو 2019

بيان مباريات المنتخبات بالدور الستة عشر

تنطلق اليوم مباراة هامة للمنتخب الفرعوني، حيث اللقاء اليوم في الدور الثمانية مباراة مصر وجنوب أفريقيا، ويتطلع الشعب المصري ويهتم بمتابعة منتخبه، متمنيا له الصعود لدور الثمانية،