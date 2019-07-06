الأرجنتين تواجه تشيلي في تحديد المركز الثالث بكوبا أمريكا

يلتقى اليوم فى تمام التاسعة مساء اليوم، السبت، منتخب الأرجنتين مع نظيره تشيلى فى مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا التى سوف تقام فى البرازيل.

ودع منتخب راقصي التانجو بطولة كوبا أمريكا من نصف النهائي بخسارة أمام المنتخب البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم يوم الأربعاء على ملعب مينيراو، أما عن مشوار الفريق في البطولة بداية من دور المجموعات.

استطاع زملاء ليونيل ميسي حصد أربع نقاط من هزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام باراجواي بهدف لمثله، وفوز على حساب منتخب العنابي في الجولة الأخيرة بهدفين دون رد.

نافس منتخب تشيلي في المجموعة الثالثة رفقة ثلاث منتخبات من أصحاب الأداء الرائع وهم، أوروجواي، اليابان، الإكوادور، واستطاع الفريق أن يتأهل ثاني مجموعة، بعد أن حصد 6 نقاط جمعهم من خلال الفوز على الساموراي والإكوادور، وخسارة أمام منتخب أوروجواي.

والتقى منتخب تشيلى مع منتخب كولومبيا في ربع النهائي وحقق الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، وفي نصف النهائي إصطدم بمنتخب بيرو لكن تلقى خسارة كبيرة بثلاثية نظيفة.