رياضة | من يدفع أكثر.. ريال مدريد أقرب من يوفنتوس لحسم صفقة المايسترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من يدفع أكثر.. ريال مدريد أقرب من يوفنتوس لحسم صفقة المايسترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ريال مدريد أقرب من يوفنتوس في حسم صفقة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن مانشستر يونايتد قد يفتح الباب أمام ريال مدريد ويوفنتوس لتقديم عروض مباشرة، للتعاقد مع بوجبا.

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وأشار إلى أن ريال مدريد الأقرب لحسم الصفقة، بسبب أنه مستعد لتقديم 100 مليون يورو، بالإضافة إلى بطاقة جاريث بيل أو توني كروس.

على الجانب الآخر، فإن الأسماء التي قد يعرضها يوفنتوس ليست على نفس قيمة نجوم ريال مدريد، إلا إذا رغب الشياطين الحمر في الحصول على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن مانشستر يونايتد سيطلب 170 مليون يورو، للسماح لبوجبا بالرحيل هذا الصيف.