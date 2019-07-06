رياضة | 4 صفقات منتظرة.. تشكيلة برشلونة النارية في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 صفقات منتظرة.. تشكيلة برشلونة النارية في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتحدث الكثير من التقارير الصحفية العالمية يومياً عن سوق الانتقالات في برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت التقارير إلى أنه من المتوقع رحيل جوردي ألبا ومن المتوقع أن يحل ريكاردو رودريجيز أو فيليبي لويس بدلاً منه.

كما توقعت التقارير عودة ماتياس دي ليخت نجم آياكس بقوة في ميركاتو برشلونة، كما تم وضع أومتيتي في خانة الراحلين بالإضافة إلى فيدال المتوقع رحيله لإنتر ميلان.

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كما من المتوقع انضمام جريزمان نجم أتلتيكو مدريد لبرشلونة ولا يزال هناك مفاوضات مستمرة حول إمكانية عودة نيمار.

ولو صحت هذه الشائعات، فإن تشكيلة برشلونة ستكون كالآتي :-

تير شتيجن وبيكي وروبيرتو ودي ليخت وجوردي ألبا وآرثر وبوسكيتس ودي يونج ونيمار وجريزمان وميسي.