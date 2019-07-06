رياضة | بريد إلكتروني يكشف الحقيقة الكاملة لإعادة محمد صلاح لعمرو وردة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريد إلكتروني يكشف الحقيقة الكاملة لإعادة محمد صلاح لعمرو وردة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح عن إمكانية رد نجم منتخب مصر على ما أثير عن تدخله لإعادة عمرو وردة للفراعنة بسبب أزمة التحرش الجنسي عبر انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأكد رامي عباس لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن محمد صلاح لم يتدخل مطلقًا لإعادة وردة موضحًا أن كل ما أثير عن تدخل صلاح لا أساس له من الصحة.

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وأشار رامي عباس في رسالة بريد إلكتروني إلى أن محمد صلاح قد يرد على الانتقادات المتعلقة بتغريدته الخاصة بمنح وردة "فرصة ثانية"، بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا.