رياضة | نيجيريا تتحدى التاريخ الأسود وحصون الكاميرون في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيجيريا تتحدى التاريخ الأسود وحصون الكاميرون في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم منتخب نيجيريا بالكاميرون في الساعة السادسة مساء اليوم من ضمن مباريات دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في مصر.

وتعد مباراة نيجيريا والكاميرون بمثابة قمة مبكرة في أمم إفريقيا نظرًا لقوة المنتخبين وامتلاكهما عدد كبير من النجوم مثل أحمد موسى وأوبي ميكيل وأوديون إيجالو في النسور وباسوجوج وتشوبو موتينج وبانانا في منتخب الأسود.

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ويواجه منتخب نيجيريا التاريخ الأسود أمام الكاميرون حيث لعب 22 مباراة أمام الأسود فاز في 4 مباريات فقط وخسر 11 مباراة وتعادل الفريقان في 7 مباريات.

ويقود جيرنوت روهر تدريب نيجيريا بينما الهولندي كلارنس سيدورف هو المدير الفني لمنتخب الكاميرون ولم تهتز شباكه حتى الآن في أمم إفريقيا 2019.