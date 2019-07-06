رياضة | أمم إفريقيا 2019.. مصر تخشى طريقة صن داونز في مواجهة جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمم إفريقيا 2019.. مصر تخشى طريقة صن داونز في مواجهة جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب مصر نظيره الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقامة في مصر في الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري.

وتبحث مصر عن النجمة الثامنة في بطولة أمم إفريقيا بعد أن غابت البطولة عن خزائنها لمدة 9 سنوات كاملة حيث كانت آخر بطولة حصدها الفراعنة في عام 2010.

ونجح زملاء محمد صلاح في التأهل إلى دور الستة عشر بعد أن تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي 1-0، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية 2-0، وبنفس النتيجة اختتمت مصر مبارياتها في المجموعة بالفوز على أوغندا.

على الجانب الآخر، يأتي منتخب جنوب إفريقيا الذي صعد إلى دور ربع النهائي، بعد أن حل ثالثا في مجموعته برصيد 3 نقاط خلف منتخب المغرب (9 نقاط)، وساحل العاج (6 نقاط) مستفيدا من تأهل أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث بالبطولة.

ويعتمد منتخب مصر بقيادة خافيير أجيري على القوة الضاربة المتمثلة في محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي، بالإضافة إلى عامل الخبرة المتمثل في عبد الله السعيد متوسط ميدان بيراميدز وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي نجم وست بروميتش ألبيون.

تشكيل منتخب مصر المتوقع:

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