رياضة | القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق لقاء منتخب مصر وجنوب إفريقيا في الساعة التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

منتخب مصر وجنوب إفريقيا على تايم سبورت

ويقام لقاء منتخب مصر وجنوب إفريقيا على استاد القاهرة وتذاع المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس وقناة تايم سبورت المصرية على البث الأرضي.

ويلعب الفائز من منتخب مصر وجنوب إفريقيا مع الفائز من مباراة نيجيريا والكاميرون في دور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية 2019.