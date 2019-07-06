رياضة | ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع ايريكسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع ايريكسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حسم نادي ريال مدريد الإسباني موقفه من التعاقد مع اللاعب الدنماركي كريستيان ايريكسن لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حالياً.
ويفضل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ضم الفرنسي بول بوجبا في مركز خط الوسط عن التعاقد مع ايريكسن، وسيلجأ ريال مدريد لهذا الحل في حال فشل التفاوض مع مانشستر يونايتد بشأن بوجبا.
ودخل نادي توتنهام في مفاوضات مع ريال مدريد، من أجل التعاقد مع داني سيبايوس لاعب خط الوسط، وينتظر الفريق الملكي موقفه من ضم بوجبا، لحسم موقف سيبايوس من الرحيل عن صفوف الفريق.