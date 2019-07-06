رياضة | باريس سان جيرمان يفاجئ برشلونة ويحدد سعر بيع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يفاجئ برشلونة ويحدد سعر بيع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حدد سعر بيع نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية إلى أن النادي الباريسي لا يمانع فكرة رحيل نيمار عن الفريق في الصيف الحالي شريطة الحصول على مبلغ 300 مليون يورو.

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ويحظي "نيمار" بإهتمام نادي برشلونة الذي يرغب في استعادة خدماته خلال الميركاتو الصيفي.

و تحدث النجم البرازيلي مع مسئولي البي اس جي و أخبرهم بعدم راحته في النادي و هو ما ظهر في تصريحات سابقة لرئيس النادي ناصر الخليفي.

وكان باريس قد دفع لبرشلونة 222 مليون يورو قبل عامين للتعاقد مع نيمار بدفع الشرط الجزائي.