رياضة | عين .. ديبوي قائد الحصان الأسود في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين .. ديبوي قائد الحصان الأسود في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها "الخليج 365 الرياضي" يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

صنع منتخب مدغشقر المعجزة في بطولة أمم إفريقيا بعدما تفوق على نيجيريا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية الأسبوع الماضي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ليحجز بطاقة العبور لدور الستة عشر من البطولة.

وبهذا الفوز رفع منتخب مدغشقر رصيده إلى 7 نقاط محتلا صدارة المجموعة الثانية بينما توقف رصيد نيجيريا عند 6 نقاط في المركز الثاني. يقود الفرنسي نيكولا ديبوي منتخب مدغشقر منذ 2016 وقادهم للتأهل لأمم أفريقيا لأول مرة في تاريخهم.

واختارت "عين الخليج 365 الرياضي" ديبوي نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي والتدريبي :-

- ولد نيكولا ديبوي في 6 يناير 1968 بمدينة مولينز وهي بلدية تقع في وسط فرنسا وتعتبر عاصمة منطقة ألير تقع على نهر ألير.

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- أبرز الأندية التي لعب لها ديبوي : سوفيجني وإيزور وكورنون وبيومونت وتيير أتلتيك وجميعها فرنسية.

- لم يخض ديبوي مجال التدريب كثيرًا وعمل كمستشار فني لفريق إيزور منذ أن كان في الثامنة والعشرين من عمره ولمدة عشرون عامًا، حيث عمل له من 1 يوليو 1996 حتى 11 أبريل 2016، وقادهم فنياً فقط في 6 مباريات، فاز في 3 مباريات وخسر 3 مباريات.

- في 11 أبريل 2016، تولى ديبوي قيادة منتخب مدغشقر فنياً وقادهم في 16 مباراة حتى الآن، فاز في 7 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 مباريات.

- في يناير الماضي، تم الإعلان أن ديبوي سيضم بين مهنته كمدير فني لمنتخب مدغشقر والمدير التقني لنادي فلوري والذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي. وفي مارس الماضي، جدد ديبوي عقده مع منتخب مدغشقر حتى نهاية أمم أفريقيا الحالية والمقامة في مصر.