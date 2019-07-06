شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي يتلقى عرضا تركيا لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، عرضا من أحد الأندية التركية من أجل ضمه، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد تألقه مع الفريق الأبيض هذا الموسم.

يذكر أن التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك ومنتخب تونس كان قد قرر فى الفترة الأخيرة عدم الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك ارتباطا بجماهير الفريق الأبيض التى أظهرت مدى حبها لساسى وخاصة من خلال دعم المنتخب التونسى فى مبارياته فى بطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى الأمر الذى دفع اللاعب للعدول عن فكرة الرحيل عن الزمالك والاستمرار بالموسم المقبل خاصة بعد الدعم الجماهيرى الكبير له منذ انضمامه للفريق وصولا لتعرضه لإصابة كسر الشظية مع الفريق ثم شفائه وعودته مع المنتخب التونسى بأمم إفريقيا.

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ويرفض مسئولو الزمالك، التفريط فى خدمات ساسى نظرا لكونه أحد عناصر الفريق الأساسية التى تساهم فى المنافسة على البطولات منذ ضمه هذا الموسم من النصر السعودى.