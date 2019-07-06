شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير اليوم إلى أسبانيا لخوض معسكر خارجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير بعثة الاهلي فجر اليوم ،السبت، إلى أسبانيا لخوض معسكر إعداد خارجي هناك لمدة 12 يوماً يستعد خلالها الأحمر لمباراتي المقاولون والزمالك في ختام بطولة الدوري.

وضم لاسارتي 34 لاعباً لمعسكر الاهلي في أسبانيا وهم: على لطفى وأحمد فتحى وعلى معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامى ربيعة، وإسلام محارب وباسم على وجونيور أجايى ومحمد هانى وأحمد حمودى، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدى فتحى وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربى بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى ورمضان مصطفى وأحمد طارق.

فيما يغيب عن المعسكر كل من شريف إكرامي، سعد سمير، كريم نيدفيد، ومحمد محمود للإصابة، فيما يغيب الرباعي محمد الشناوى ومروان محسن وأيمن أشرف ووليد سليمان لتواجدهم مع المنتخب الوطنى الأول فى بطولة أمم أفريقيا.