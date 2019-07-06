شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل النجوم يعكر صفو القدساويين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

يبدو أن موسم رحيل النجوم عن فريق القادسية بدأ مبكراً بعد أن أعلنت إدارة النادي الأسبوع الماضي بيع عقد اللاعب محمد خبراني إلى النادي الأهلي، ويرغب عدد كبير من اللاعبين مغادرة البيت القدساوي بعد هبوط الفريق الكروي إلى دوري الدرجة الأولى للمحترفين والابتعاد عن الأضواء والأهم من ذلك كله هو عقود اللاعبين التي ستنخفض بشكل كبير، وبعد رحيل الخبراني، ينتظر أن تعلن الإدارة القدساوية بيع عقود اللاعبين هارون كمارا، ونايف هزازي، وعبدالمحسن فلاتة إلى نادي الاتحاد الذي دخل بقوة لكسب ود اللاعبين، فيما يرغب نادي النصر التوقيع مع كمارا.

يذكر أن الشارع القدساوي انقسم قسمين ما بين مؤيد ومعارض، فبعض الجماهير تعتبر أن بيع عقود اللاعبين سيدخل مبالغ ضخمة لخرانة النادي، والاستفادة من تلك المبالغ بجلب لاعبين جدد وصغار في السن، خصوصاً أن هؤلاء اللاعبين تسببوا في هبوط القادسية، والجانب الآخر يرفض بيع اللاعبين وأن الفريق بحاجة ماسة لهؤلاء النجوم في دوري الدرجة الأولى للمحترفين، بعض الجماهير القدساوية أصبحت تتساءل: إلى متى والنادي يواصل بيع لاعبيه المميزين في كل موسم؟ ولماذا استمر الحال في نادي القادسية على ما هو عليه على الرغم من اختلاف الإدارات؟ وما الفائدة من بيع اللاعبين؟ فالنادي وعلى مدار السنوات الطويلة التي استغنى فيها عن نجومه لم يحقق أي بطولة أو مركز متقدم يليق باسم القادسية، بينما أصبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى هو الأبرز خلال السنوات الماضية.