خليجي وأهلاويان في «مازدا 14»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) حل النجم الدولي ولاعب الأهلي السابق محمد عبدالجواد، برفقة مديرالمنتخب الأولمبي السعودي وعضو شرف النادي الأهلي وجدي الطويل، والمدرب البحريني عبدالعزيز عبده المدير الفني لمنتخب البحرين للشباب ونادي الاتفاق السعودي لدرجة الشباب سابقا، ضيوفا على بطولة مازدا الـ14 بجدة، التي تشرف عليها هيئة

حل النجم الدولي ولاعب الأهلي السابق محمد عبدالجواد، برفقة مديرالمنتخب الأولمبي السعودي وعضو شرف النادي الأهلي وجدي الطويل، والمدرب البحريني عبدالعزيز عبده المدير الفني لمنتخب البحرين للشباب ونادي الاتفاق السعودي لدرجة الشباب سابقا، ضيوفا على بطولة مازدا الـ14 بجدة، التي تشرف عليها هيئة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية والمقامة بجدة، واستمتعوا بالإثارة والندية التي تشهدها مباريات البطولة، وفي نهاية المباراة سلم الكابتن محمد عبدالجواد جائزة أفضل لاعب في المباراة للاعب ريان طارق من فريق هلال جدة قبل أن يمازحه عبدالجواد بقول «انت عموري الحقيقي»، بعد ذلك كرم فهد بوبشيت المدير العام للبطولة الضيوف بدروع تذكارية وشكرهم على حضورهم ودعمهم للمواهب الصاعدة.

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