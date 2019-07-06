شكرا لقرائتكم هل يعود شيكابالا للزمالك بعد انتهاء إعارته لأبولون سميرنى..اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو الزمالك، استمرار محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض ضمن صفوف قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد بعد نهاية إعارته لأبولون سميرنى اليونانى وعودته للنادى الأبيض.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن شيكابالا يخوض حاليا تدريبات فى الجيمانزيوم من أجل رفع معدل اللياقة البدنية الخاص به من أجل العودة للفريق الأبيض إذا تم الاستقرار النهائى على تواجده فى الموسم المقبل.

كما أوضح المصدر إن مفاوضات المقاصة مع شيكابالا متوقفة نظرا لعلم جهاز الفريق الفيومى إن مسئولى قلعة ميت عقبة يدرسون بقاء شيكابالا فى الموسم الجديد وإنه لن يتم استئناف المفاوضات إلا فى حالة حصول الفهد الأسمر على الضوء الأخضر من ناديه بشأن البحث عن عرضا للرحيل وهو ما لم يحدث طوال الفترة الماضية حيث علق مسئولى الزمالك مصير شيكابالا انتظارا للرأى النهائى لخالد جلال المدير الفنى للفريق حول مدى استفادة الفريق من عودة اللاعب فى الموسم الجديد بعد وجود اقتراح من إدارة النادى بعودته فى الموسم المقبل.