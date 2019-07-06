شكرا لقرائتكم حرس الحدود يعود للتدريبات وتصعيد 5 لاعبين من الشباب استعدادا للدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى، اليوم إلى التدريبات الجماعية استعدادا لبداء فترة الأعداد لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل باحد الملاعب فى مدينة القاهرة .

قرر طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود، تصعيد 5 لاعبين من فريق الشباب بالنادى خلال فترة إعداد الفريق وكان حرس الحدود قد نجح فى ضم 3 لاعبين خلال الفترة الماضية ضمن فترة الانتقالات الصيفية لدعم الفريق فى الموسم المقبل وهم محمد "شطا" لاعب فريق المصرى وإبراهيم القاضى لاعب فريق بتروجت ومحمد فتحى حارس المرمى فريق المحلة.

ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة .