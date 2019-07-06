شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد يضع التشكيل الأمثل للفراعنة أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع جمال عبد الحميد، نجم الزمالك والأهلي السابق ومنتخب مصر، تصوراً للتشكيل الأمثل من وجهة نظره لمنتخب الفراعنة فى مباراة مصر وجنوب أفريقيا التي تقام ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل مصر وفقاً لوجهة نظر نجم الزمالك السابق التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الظهر: أحمد المحمدى ..محمود علاء..أحمد حجازى..أيمن أشرف

خط الوسط: طارق حامد..محمد النني..عبد الله السعيد..محمد صلاح..تريزيجيه

Advertisements

خط الهجوم: أحمد علي

وتقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا في تمام التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.