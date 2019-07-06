شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي قبل انطلاق اختبارات الناشئين: لا نعرف الواسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بالأهلي أن النادي يستعد بقوة لاستقبال الشباب والأطفال المتقدمين لاختبارات الناشئين، والتي تنطلق اليوم ، السبت، في ٦ محافظات بالجمهورية وهي «أسوان وأسيوط وسوهاج والإسكندرية والدقهلية والسويس».

وأشار مبروك، إلى أنه وضع نظاماً جيداً لمواجهة العدد الكبير المتوقع مشاركته في الاختبارات.

أوضح مبروك، أنه تم توزيع المراحل السنية المختلفة على الأيام التي تقام خلالها الاختبارات، مما سيقلل من الأعداد المتواجدة في كل يوم على حدة.

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وأشار إلى أن الاختبارات ستبدأ للمراحل السنية الصغيرة أولاً، مروراً بالمراحل الأكبر سناً، علماً بأن الاختبارات متاحة لمواليد 2010 و2009 و2008 و2007 و2006 و2005 و2004 و2003 و2002.

وقال مبروك إن كل محافظة سيكون بها عدداً كافياً من مدربي قطاع الناشئين لمتابعة الاختبارات بشكل جيد ودقيق بعيدا عن المجاملات أو الواسطة واختيار العناصر المميزة وضمها للأهلي، مؤكداً أنه لا يوجد عدد محدد للاعبين الذين سيتم ضمهم بل سيتم التركيز على ضم العناصر الموهوبة، كما أشار إلى أن التركيز الأكبر سيكون على ضم اللاعبين الصغار، لكي يندمجوا في الأهلي منذ صغرهم ويتعلموا روح الانتماء للفانلة الحمراء.

وأكد رئيس قطاع الناشئين بالأهلي أن الموهبة تفرض نفسها دائما دون وجود ايه مجاملات، مشيراً إلى أنه من الممكن متابعة اللاعب أكثر من مرة للوقوف على مستواه الحقيقي ولكن في النهاية لن ينضم للأهلي إلا من يمتلك المهارات والمقومات الأساسية التي تجعله جديراً بارتداء قميص النادي.