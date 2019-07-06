مُحدث | جميع صفقات ريال مدريد في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الفرنسي “زين الدين زيدان” الذي خلف المدرب الأرجنتيني “سانتياجو سولاري” قبل ثلاثة أشهر فقط من نهاية موسم 2019/2018.

ريال مدريد خسر كل شيء الموسم الماضي بتوديع كأس ملك إسبانيا على يد برشلونة واحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا أمام برشلونة وأتلتيكو مدريد، قبل أن يودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي بخسارة قاسية من أياكس أمستردام.

وتسبب رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في تلك النتائج الكارثية التي تعرض لها النادي الملكي على الصعيدين المحلي والقاري، ولهذا قرر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز إعطاء زيزو الضوء الأخضر لإبرام ما لذ وطاب من صفقات لضخ دماء جديدة للفريق، وترك بعض العناصر فوق الحاجة.

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موقع الخليج 365 يستعرض معكم جدول خاص باللاعبين الذين ضمهم ريال مدريد بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي، بالإضافة إلى جدول خاص للاعبين الراحلين عن صفوف الريال في الميركاتو الصيفي 2019.

الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط نادي ريال مدريد في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي.

صفقات ريال مدريد في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية قادم من تفاصيل الصفقة إدين هازارد – جناح أيسر – 28 عامًا بلجيكا تشيلسي – إنجلترا 100 مليون يورو + 26 مليون يورو إضافات – عقد مدته 5 سنوات لوكا يوفيتش – مهاجم صريح – 21 عامًا صربيا إنتراخت فرانكفورت – ألمانيا 60 مليون يورو – عقد مدته 6 سنوات إدير ميليتاو– قلب دفاع – 21 عامًا البرازيل بورتو – البرتغال 50 مليون يورو – عقد مدته 6 سنوات فريلان ميندي – ظهير أيسر – 24 عامًا فرنسا / السنغال أولمبيك ليون – فرنسا 48 مليون يورو – عقد مدته 6 سنوات رودريجو سيلفا – جناح أيسر – 18 عامًا البرازيل سانتوس – البرازيل 45 مليون يورو – عقد مدته 6 سنوات لوكا زين الدين زيدان – حارس مرمى – 21 عامًا فرنسا / إسبانيا ريال مدريد كاستيا – إسبانيا عقد احترافي مدته سنة واحدة لوكاس سيلفا – وسط مدافع – 26 عامًا البرازيل كروزيرو – البرازيل انتهاء إعارة – عقده ينتهي في يونيه 2020 ثيو هيرنانديز – ظهير أيسر – 21 عامًا فرنسا / إسبانيا ريال سوسيداد – إسبانيا Advertisements انتهاء إعارة – عقده ينتهي في يونيه 2023 آندري لونين – حارس مرمى – 20 عامًا أوكرانيا ليجانيس – إسبانيا انتهاء إعارة – عقده ينتهي في يونيه 2024 بورخا مايورال – مهاجم صريح – 22 عامًا إسبانيا ليفانتي – إسبانيا انتهاء إعارة – عقده ينتهي في يونيه 2021 خاميس رودريجيز – صانع ألعاب – 27 عامًا كولومبيا بايرن ميونخ – ألمانيا انتهاء إعارة – عقده ينتهي في يونيه 2021 تاكيفوسا كوبو – صانع ألعاب – 18 عامًا اليابان طوكيو أف سي – اليابان انتقال حر – عقد مدته 5 سنوات

الراحلون عن ريال مدريد في صيف 2019