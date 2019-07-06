ساسولو ينتقم من كيفين برنس بواتينج

اعلان

سدد متوسط الميدان الدولي الغاني السابق “كيفين برنس بواتينج” فاتورة جديدة من فواتير القرار الخاطيء الذي اتخذه في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، برفض إدارة ناديه السابق “ساسولو” إعادته إلى الفريق بالموسم المقبل 2020/2019.

ووافق بواتينج على مغادرة ساسولو في ميركاتو يناير 2019 للانضمام لصفوف برشلونة، رغم المستوى المبهر الذي كان يقدمه مع الفريق الأخضر في السيري آ، مع علمه المسبق بأن فرصة لعبه للأدوار الأولى مع النادي الكتالوني تكاد تكون معدومة في ظل تألق الثنائي “أرثر وبوسكيتس”، بالإضافة إلى وجود لاعبين يجيدون تأدية نفس أدواره في خط الوسط أمثال إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال.

ودفع لاعب شالكه وبورتسموث وإنتراخت فرانكفورت ثمن رحيله عن ساسولو بعدم اللعب بصفة مستمرة مع البرسا، إذ شارك في ثلاث مباريات فقط بالدوري الإسباني “لا ليجا”، وها هو يُسدد فاتورة جديدة برفض إدارة ساسولو إعادته إلى النادي من جديد، بل وعرضه للبيع في الميركاتو الصيفي الحالي.

Advertisements

اعلان

وقال جيوفاني كارنيفالي -رئيس مجلس إدارة ساسولو- في حديث خص به صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت “لا أعتقد أن بواتينج سيعود للنادي من جديد. أعتقد أن برشلونة سيفعل بند شراء بواتينج وربما يبيعه لناد إسباني أخر”.

ولعب بواتينج مع برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2018 2019، وتضمن عقده مع عملاق ملعب كامب نو بندًا يسمح بشراء اللاعب مقابل ثمانية ملايين يورو، ما يعادل 9.1 مليون دولار أمريكي.

وخاض صاحب الـ 31 عامًا مسيرة حافلة في ملاعب كرة القدم بالتنقل بين صفوف أندية توتنهام هوتسبير وبورنموث وبوروسيا دورتموند واينتراخت فرانكفورت وشالكه وميلان وساسولو.