رياضة | مورينيو يلمح للتدريب في الدوري الإيطالي

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كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد بأنه يقترب من العودة للتدريب من خلال بوابة النادي الإيطالي.



وقال مورينيو في تصريحات نقلتها سكاي سبورتس إيطاليا : "المستقبل؟ دائمًا كرة القدم ومستوى عالي، هذا ما أريده فقط، إيطاليا قد تكون وجهة محتملة".



وأضاف : "لدي العديد من المميزات، واحدة منها أنني احترم الأندية الأخرى وإدارتها، لم أقل سابقا أن هذا النادي يريدني أو تواصل معي".



واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً : "منذ رحيلي عن مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، اتخذت قرارا أنني أريد العمل بدءا من الصيف وآمل أن أعود للتدريب في الشهر الجاري بمشروع أفضل".



وذكرت الشبكة الإيطالية أن مورينيو ارتبط بتدريب باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون الفرنسي، كما كان قريبا من تدريب إنتر ميلان الذي يقوده حاليًا الإيطالي أنطونيو كونتي بالإضافة إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الذي لم يُعين مديرا فنيا جديدا حتى الآن بعد رحيل الإسباني رافائيل بينيتيث إلى الصين.