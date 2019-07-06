رياضة | تعرف على موقف صلاح من المشاركة أمام جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موقف صلاح من المشاركة أمام جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيهاب لهيطه مدير المنتخب الوطني مشاركة محمد صلاح في المباراة المقبلة للفراعنة أمام جنوب إفريقيا في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا بمصر.



وقال لهيطه في تصريحات تلفزيونية :" تعرض صلاح لنزلة برد تسربت في عدم حضوره تدريبات المنتخب بالأمس ولكنه شارك في تدريبات المنتخب اليوم وجاهز لمباراة جنوب إفريقيا المقرر إقامتها غدًا".

واختتم لهيطه تصريحاته قائلاً : " الأمور الفنية جيدة في المنتخب، تم تخفيف الحمل التدريبي للاعبين في الفترة الماضية والتركيز على الفنيات من الجهاز الفني".