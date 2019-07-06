رياضة | موعد مباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم السبت 6-7-2019 في كأس الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الكاميرون ونيجيريا اليوم السبت 6-7-2019 في كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يلتقي منتخب الكاميرون مع نيجيريا يوم السبت 6 يوليو على ستاد الاسكندرية، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيف نس

ختها الحالية مصر.

وسوف تقام المباراة بين منتخب الكاميرون، ومنتخب نيجيريا في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.

ونجح منتخب نيجيريا في الصعود إلى دور الستة عشر بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد المتصدر منتخب مدغشقر برصيد 7 نقاط.