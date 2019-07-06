بعد فضيحة المغرب.. رسالة عاجلة من عمرو أديب

كتب: ضياء السقا

علق الإعلامي عمرو أديب، على خروج المنتخب المغربي من كأس الأمم الأفريقية، بعد خسارته من بنين، في دور الـ16.

وقال أديب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "درس المغرب المؤلم موجه مباشرة للمنتخب المصري، مفيش فريق صغير ومفيش مباراة سهلة، عايزين تركيز كبير ومجهود من اللحظة الأولى وتشجيع لا يتوقف لو سمحتم الحذر كل الحذر".

وفي مفاجأة مدوية، ودع المنتخب المغربي بطولة أمم إفريقيا، من دور الـ16 بعد خسارته من بنين في ملعب السلام، بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 عقب التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

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وشهدت المباراة إهدار حكيم زياش، نجم أياكس الهولندي، ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وفي سياق متصل، قرر نجما منتخب المغرب مبارك بوصوفة وكريم الاحمدي، الإعتزال دوليا بعد الإخفاق في التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وكشف موقع "البطولة" المغربي، أن القائد الثاني لأسود الأطلس، مبارك بوصوفة، حسم قراره بالاعتزال دولياً.

كما أشار لاعب الوسط كريم الأحمدي في مناسبات عدة قبل وأثناء البطولة المقامة بمصر، أنه اتخذ القرار النهائي حول مشواره الدولي بـ"تعليق الحذاء" عند انتهاء المغامرة الأفريقية.