شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يعود للتدريب على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق الاسماعيلى اليوم السبت للتدريب على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين تحضيراً للموسم الجديد.

كان محمود جابر، المدير الفنى للإسماعيلى، قد أبدى رضاه عن التجربة الودية التى أقيمت ضد فريق القناة وانتهت بخسارة الدراويش بهدف دون رد لاسيما أنه حرص على تجربة أكبر عدد من اللاعبين والناشئين.

وقال مدرب الإسماعيلى، ، ”لا نهتم على الإطلاق بالنتائج فى الوديات، ما يهم هو الوقوف على المستوى الفنى والبدنى للاعبين”.

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وأضاف جابر، ”تجربة أراها مفيدة، حرصت على إشراك مجموعة من العناصر الأساسية بجانب اللاعبين الشباب لرصد مدى الانسجام بينهم، سنحرص على تنظيم مزيد من الوديات خلال الفترة المقبلة، بجانب لقاء الزمالك الذى نعتبره أفضل اعداد للموسم الجديد”.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.