مانستر يونايتد يريد خطف نجم الاسنال

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد يبدأ اتصالاته للتعاقد مع المهاجم الجابونى بيير-ايمريك أوباميانج مهاجم آرسنال، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي، بعد أن أصبح ضمن الثلاثة هدافي الدوي الانجليزي هذا الموسم.

ونشر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إن نادي الشياطين الحمر بدأ التحرك للظفر بخدمات اللاعب بيتر أوباميامنج، وفي انتظار بيع المهاجم المنتخب البلجيكي، روميلو لوكاكو قبل بداية الموسم المقبل، بعد اقترابه من الرحيل إلى إنتر ميلان الإيطالي بقيادة المدير الفني الجديد أنتونيو كونتى.

وتابع الموقع أن النرويجى مدرب اليونايتد أولى جونار سولشاير يريد من إدارة اليونايتد سرعة التوقيع مع النجم الجابونى، لظنه بأنه الأميز لقيادة خط الهجوم بالإضافة إلى تجربته في إنجلترا بعد مدة ناجحة مع آرسنال.