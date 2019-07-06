السنغال ثاني منتخب متأهل لبطولة أمم أفريقيا

في الشوط الأول من عمر لقاء منتخب أوغندا أمام نظيره السنغال نجح المنتخب السنغالي بالخروج بالفوز المناسب لحسم اللقاء، متقدما بهدف نظيف، وأقيمت المباراة بين السنغال وأوغندا بأستاد القاهرة، ضمن مباريات دور الـ16، من كأس أمم أفريقيا 2019، والتي تحتضنها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.

حيث أحرز ساديو مانى نجم فريق ليفربول الإنجليزي، هدف منتخب السنغال في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، بعد حصوله علي تمريرة مميزة وانفرد على أثرها بحارس أوغندا، ليسكنه على يمينه، وبهذا الهدف وضع نفسه في متصدرة هدافين هذه البطولة برصيد ثلاث أهداف.

وتأهل منتخب السنغال إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، بعد أن حل المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما وضع منتخب أوغندا المركز الثاني في المجموعة الأولى.