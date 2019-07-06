توابع خروج المغرب.. اعتزال مبارك بوصوفة وكريم الأحمدى رسميا من اللعب الدولي

بعد الفشل في الوصول إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 على يد بنين، قرر نجما منتخب المغرب كريم الاحمدي ومبارك بوصفة الاعتزال عن اللعب دوليا.

حيث قررت ركلات الجزاء الترجيحية صعود المنتخب البنيني أمام نظيره المغربي بعد الفوز 4-1، وذلك خلال التعادل الايجابي1-1 بين المنتخبين حتي أن لعبوا شوطين إضافيين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على أستاد “السلام”، ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها حاليا مصر، والمنقولة على قناة “تايم سبورت” بالبث الأرضي.

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ونشر موقع “البطولة” المغربي، إن القائد الثاني للمنتخب المغربي، مبارك بوصوفة، ذكر لشبكة “BBC” أنه أنهي قراره بالاعتزال دولياً.

كما ذكر لاعب الوسط كريم الأحمدي في عدة لقاءات من قبل وأثناء البطولة الحالية بمصر، أنه وضع القرار النهائي حول مسيراته الدولية بـ”تعليق الحذاء” عند انتهاء الحلم الأفريقي.